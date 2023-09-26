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Спортсменка рассказала об особенностях скандинавской ходьбы

Бронзовый призер чемпионата мира по скандинавской ходьбе Надежда Мосеева рассказала об особенностях своего вида спорта и дала советы новичкам.

Спортсменка рассказала об особенностях скандинавской ходьбы
© Вечерняя Москва

Она пояснила, что новичкам подобрать правильный инвентарь поможет тренер, потому что при выборе нужно учитывать антропометрические данные и индивидуальные особенности человека.

Так, если палка неправильно подобрана по высоте, спортсмен не сможет должным образом отводить руку назад, техника движений будет неправильной. Правильно подобранные палки усиливают работу мышц верхней части тела.

Новичкам стоит выбирать небольшие дистанции, стараться равномерно распределять силы на весь путь.

При участии в любительских соревнованиях стоит помнить о небольших хитростях.

— Я всегда стараюсь на поворотах пройти по меньшему радиусу, потому что даже дополнительные пять метров могут повлиять на конечный результат, — отметила Мосеева в интервью газете «Петербургский дневник».