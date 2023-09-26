Врач назвала четыре правила для снижения уровня холестерина

Холестерин – это полезное вещество, которое реализует липидный обмен и выполняет множество функций: служит строительным материалом для клеток, участвует в синтезе половых гормонов, витамина D, жёлчных кислот, но иногда этого вещества может стать слишком много в организме, что приводит к проблемам со здоровьем.

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Как сообщила в беседе с ИА RuNews24.ru ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова, при некоторых состояниях обмен липидов может нарушаться, а это ключевая причина развития атеросклероза. Обычно баланс холестерина и его фракций в крови нарушается под воздействием вредных привычек, неправильного питания, гиподинамии.

Эксперт подчеркнула, что чтобы нормализовать уровень холестерина в крови, к счастью, можно корректировкой образа жизни.

Для этого нужно:

разнообразно и сбалансированно питаться – постарайтесь добавить в каждый приём пищи фрукты или овощи;

чаще гулять на свежем воздухе – часовая прогулка в парке или по улочкам города поможет не только больше двигаться, но и успокоить нервную систему после рабочего дня;

добавить физическую активность, которая приносит вам удовольствие – это поможет легче внедрить привычку заниматься спортом;

постараться избавиться или сократить до минимума курение и употребление алкоголя.