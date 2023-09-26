Как уберечься от вирусов, когда все вокруг болеют: 14 советов врача

Как избежать осенней простуды, когда все вокруг чихают и кашляют? Например, следовать советам доктора медицинских наук Зухры Павловой и укреплять иммунитет. В своем Telegram-канале эксперт рассказала, что нужно делать, чтобы остаться в строю, а чего категорически нельзя:

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1. Держите в тепле не только ноги, но и нос, иначе он не сможет полноценно защитить организм от вирусов. В холода кровообращение замедляется и до ноздрей добирается меньше иммунных клеток.

2. Промывайте нос солевым раствором. Так микробы не успеют закрепиться.

3. Стирайте вещи в горячей воде — не ниже 40 градусов.

4. Ешьте меньше сладкого. При избытке сахара иммунные клетки работают хуже.

5. Высыпайтесь. При недостатке сна нарушается работа гена, отвечающего за иммунитет. Сон должен быть не короче восьми часов.

6. Проветривайте помещения и машину.

7. Не садитесь рядом с больными людьми. Если человек чихает или сопливится, между вами должно быть не меньше двух сидений.

8. Предпочитайте антисептикам мыло и воду. Санитайзер убивает не все бактерии и вирусы. Обязательно тщательно мойте руки, приходя домой.

9. Реже пожимайте руки, даже если люди выглядят здоровыми. Симптомы вируса могут проявиться позже.

10. Замените интенсивные тренировки ходьбой, растяжкой и другими легкими физнагрузками. При перенапряжении организм испытывает стресс и блокирует иммунные реакции.

11. Следите за уровнем витамина D. В случае его нехватки риск подхватить простуду повышается на треть.

12. Увлажняйте комнаты. Пересушенный воздух снижает защитные свойства наших слизистых оболочек.

13. Не стоит переедать.