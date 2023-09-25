Почему нельзя вытирать руки об одежду после мытья

Мытье рук — это один из важнейших способов поддержания личной гигиены и предотвращения распространения инфекций. Однако не менее важно правильно вытирать руки после мытья.

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Многие не пользуются бумажными полотенцами или электрическими сушилками в общественных туалетах, предпочитая вытирать руки об одежду. Почему так делать точно не стоит? Рассказываем в материале "Рамблера".

Сушка рук — не менее важный процесс, чем непосредственно само мытье рук. Но ему обычно уделяется недостаточно внимания. Почему это важно?

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На наших руках существует два типа микроорганизмов. Одни из них — резидентные. Это те, которые постоянно находятся на коже и размножаются. Они не вызывают болезней, а бывают даже полезны для нашего здоровья. Еще один тип микроорганизмов — транзиторные. Это могут быть бактерии, вирусы, грибы, яйца паразитов. Они, как правило, не размножаются, но некоторые из них могут приводить к инфекциям.

При мытье рук смываются оба типа, но резидентные быстро возвращаются, так как они размножаются, а транзиторные — нет. Тем не менее, тут есть некоторая опасность. Второй вид микробов лучше выживает во влажной среде. С влажных рук они "пересаживаются" на предметы, которых мы касаемся.

Сушка рук снижает риск передачи опасных возбудителей инфекций. Как выяснили ученые из Новой Зеландии, эффективность гигиенических процедур зависит от количества влаги, остающейся на руках после мытья и сушки. 10 секунд вытирания рук о полотенце или 20 секунд использования электрической сушилки снижают перенос микробов на различные поверхности на 94—99,8%.

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При вытирании рук об одежду влага остается. По словам ученых, тщательное высушивание рук при помощи полотенец или электрических сушилок является критическим фактором, определяющим уровень передачи бактерий.