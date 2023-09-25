Эксперты назвали полезные упражнения для мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает Infox.ru cо ссылкой на журнал Men Today, опубликовавший рекомендации. Специалисты отметили, что физические упражнения должны начинаться с разминки в любом возрасте. Пренебрегать ими не стоит, поскольку разминка не только подготавливает организм к дальнейшим нагрузкам, но и помогает сделать их безопасными.

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Оптимальными упражнениями для мужчин старше 40 лет эксперты назвали шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания. Комплекс из этих упражнений позволит проработать все группы мышц и не даст чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Еще одним эффективным упражнением эксперты считают “мертвого жука”. Упражнение выполняется из положения лежа на спине, руки и ноги подняты вверх. В ходе упражнения нужно медленно опускать разнонаправленные руки и ноги, например, правую ногу и левую руку.

Хорошую нагрузку дает и динамическая планка. В отличии от этого упражнения, выполняемого в статике, динамическая планка предполагает поочередное подтягивание коленей к груди. Еще одним рекомендованным упражнением эксперты называют бег на месте с касанием руками коленей противоположных ног.

Безопасную нагрузку можно получить и в ходе выполнения обратных отжиманий, когда руки ставят на ладони как опору сзади и медленно сгибают в локтях. Эксперты отмечают, что все упражнения необходимо выполнять в комфортном темпе, не забывая делать паузы между подходами.