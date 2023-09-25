Эксперты назвали полезные упражнения для мужчин старше 40 лет
Эксперты назвали полезные упражнения для мужчин старше 40 лет. Об этом сообщает Infox.ru cо ссылкой на журнал Men Today, опубликовавший рекомендации. Специалисты отметили, что физические упражнения должны начинаться с разминки в любом возрасте. Пренебрегать ими не стоит, поскольку разминка не только подготавливает организм к дальнейшим нагрузкам, но и помогает сделать их безопасными.
Оптимальными упражнениями для мужчин старше 40 лет эксперты назвали шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания. Комплекс из этих упражнений позволит проработать все группы мышц и не даст чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему.
Еще одним эффективным упражнением эксперты считают “мертвого жука”. Упражнение выполняется из положения лежа на спине, руки и ноги подняты вверх. В ходе упражнения нужно медленно опускать разнонаправленные руки и ноги, например, правую ногу и левую руку.
Хорошую нагрузку дает и динамическая планка. В отличии от этого упражнения, выполняемого в статике, динамическая планка предполагает поочередное подтягивание коленей к груди. Еще одним рекомендованным упражнением эксперты называют бег на месте с касанием руками коленей противоположных ног.
Безопасную нагрузку можно получить и в ходе выполнения обратных отжиманий, когда руки ставят на ладони как опору сзади и медленно сгибают в локтях. Эксперты отмечают, что все упражнения необходимо выполнять в комфортном темпе, не забывая делать паузы между подходами.
Завершать серию упражнений лучше заминкой, в которую оптимально включать упражнения на растяжку, поскольку они помогают снять мышечное напряжение, а значит период восстановления после тренировки пройдет проще и без болевых ощущений.