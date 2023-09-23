Названы лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет

Журналисты Men Today назвали лучшие упражнения для мужчин старше 40 лет. Материал доступен на сайте издания.

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Для начала рекомендуется выполнить разминку. Затем необходимо сделать шаги в полуприседе, планку, приседания, выпады и отжимания. Следующим упражнением стал «мертвый жук», при котором в положении лежа с вытянутыми руками и ногами вверх нужно медленно опускать правую ногу вниз и левую руку. Затем сделать то же самое на другую сторону.

Далее журналисты посоветовали встать в динамическую планку с подтягиванием коленей к груди, а также побегать на месте с касанием разноименных рук и коленей. Кроме того, можно выполнить обратные отжимания, при которых нужно ставить ладони на опору позади тела, а затем сгибать и разгибать руки в локтевых суставах.