Как сохранить здоровье до глубокой старости

Чем старше становится человек, тем больше он понимает, что главное в жизни – это здоровье. Но именно с годами, увы, и приходят болезни. Как же сохранить здоровье и в пожилом возрасте? О правилах здорового старения мы поговорили с главным внештатным специалистом-гериатром минздрава Нижегородской области Лидией Калинниковой.

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Какие наши годы

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По словам экспертов, здоровье на 20% определяется экологией, ещё 20% зависит от наследственных факторов, 8% приходится на уровень развития медицины. А вот остальные 52% зависят от того образа жизни, который мы ведём. А это значит, что мы можем контролировать своё здоровье, и очень многое зависит от того, как мы живём, от наших привычек, режима дня, питания и других факторов.

Для этого есть несколько простых правил.

Во-первых, врачи советуют сохранять молодость ума.

«Если человек продолжает умственную работу, то процессы старения в его организме могут замедляться, – говорит Лидия Калинникова. – Такие люди гораздо менее подвержены старческому слабоумию и обладают более высоким уровнем здоровья».

Поэтому читайте, интересуйтесь новостями, узнавайте что-то новое, занимайтесь творчеством, играйте в шахматы – продолжайте развиваться как личность.

Борьба со вторым фактором старения, ведущим к снижению мышления, – это улучшение кровоснабжения головного мозга. Главная причина этого – снижение кровотока в артериях, поставляющих кровь в головной мозг. Так, в 99,9% за снижение кровотока в позвоночных артериях ответственны спазм мышц или смещение позвонков шейного отдела.

При этом через позвоночные артерии у здорового человека поступает примерно 45 – 50% крови, необходимой для питания головного мозга. После 50 лет в шейном отделе накапливаются изменения – грыжи, смещения позвонков, травмы.

Освободить ход позвоночных артерий можно с помощью регулярных массажей (при заболеваниях шейного отдела в лёгкой форме) или мануальной терапии и коррекции – в более тяжёлых случаях.

В третьих, советуют врачи, мыслите позитивно.

«Не стоит притягивать к себе многочисленные болезни, выискивать симптомы заболеваний и бояться старости, – говорит Лидия Александровна. – Все знают выражение «мысль материальна», так и в случае с болезнями существует так называемый эффект плацебо. Он заключается в том, что, если человек в чем-то убеждён, то в его организме начинают происходить именно те изменения, в которых он уверен, в результате одной только силы мысли».

Поэтому если вы будете думать о болезнях – будьте уверены, вы их надумаете.

Движение на опережение

Сохраняйте физическую активность. Оказывается, от многих болезней можно «убежать» в прямом смысле этого слова. Это будет хорошей тренировкой для вашей сердечно-сосудистой системы и профилактикой инфарктов и инсультов, одних из самых грозных заболеваний в пожилом возрасте.

«Физическую активность можно повышать при помощи прогулок, оздоровительной ходьбы, поездок на велосипеде, занятий в группах лечебной физкультуры, плавания и многого другого, – советует гериатр.

Минимум, который должен выполнять каждый человек старше 45 лет, таков: пройти пешком в среднем темпе 5 км, присесть 50 раз за один подход, отжаться 20 раз за один подход, задержать дыхание на максимальном выдохе на 20 секунд. Но это в идеале, конечно.

Откажитесь от вредных привычек. Они являются факторами риска многих опасных заболеваний, которые наиболее часто встречаются в пожилом возрасте.

Исследования показали, что бросившие курить в 35 – 44 года жили на 9 лет дольше тех, кто не смог расстаться с этим пристрастием. И если от курения нужно отказаться полностью, то с алкоголем возможны некоторые послабления. Бокал хорошего вина один раз в неделю не оказывает пагубного воздействия на здоровье.

Вовремя обращайтесь к врачу. Если вы заметили у себя какие-то непонятные симптомы, не затягивайте с визитом к врачу. Многие заболевания гораздо легче поддаются лечению на начальных стадиях.

А ещё контролируйте свои болезни. Если вам назначено лечение, не игнорируйте его, соблюдайте режим приёма лекарств. Многие нюансы болезней может знать только врач, поэтому не занимайтесь самолечением.

«Не отменяйте назначенные препараты самостоятельно, у многих из них существует эффект отмены, когда симптомы заболевания возвращаются в более агрессивном варианте, – говорит эксперт. – Контролируйте уровень своего артериального давления. Очень многое в течении болезни зависит от самого человека».

Есть стандартный набор исследований, которые периодически следует проходить всем, – как минимум раз в год необходимо сдавать клинический и биохимический анализ крови, делать ЭКГ. При правильном и постоянном контроле можно свести риск последствий к минимуму.

Пища для ума

Правильно питайтесь. С возрастом пищеварительные процессы замедляются, поэтому от вашего питания зависит очень многое.

«В вашем рационе должно присутствовать больше овощей и круп, которые содержат клетчатку и способствуют нормальному пищеварению и очищению кишечника, – рассказывает Лидия Александровна. – Помните также о том, что с возрастом скорость обмена веществ замедляется, поэтому калорийность рациона должна быть ниже, чем в молодом возрасте, иначе это может привести к избыточному отложению жира».

Для людей старше 60 лет суточная калорийность рациона должна составлять не более 2300 калорий у мужчин и не более 2100 калорий у женщин.

На самом деле в некоторой пище, а также в растениях содержатся вещества, позволяющие отсрочить старение и увеличить продолжительность жизни. Это так называемые геропротекторы (термин ввёл русский физиолог И. Мечников). К ним относятся ресвератрол (содержится в красном винограде, арахисе), кверцетин (он есть в луке, укропе, яблоках и многих ягодах), куркумин (приправа карри), антоцианы (красные и фиолетовые ягоды, овощи и фрукты), катехины (зелёный чай), омега 3 жирные кислоты (морская жирная рыба) и многие другие.

Но содержание этих веществ в пище недостаточно для того, чтобы получить выраженный эффект. Особенно опасно рассчитывать на пользу вина – например, чтобы получить нужную дозу ресвератрола, придётся посадить печень.

Соблюдайте режим дня. Ваш сон не должен быть менее 7 – 8 часов в сутки. Организм должен отдыхать и восстанавливать силы.

Помимо этого, только во время сна вырабатывается гормон мелатонин, помогающий бороться со старостью. Этот гормон считается самым сильным естественным иммуномодулятором и антиоксидантом (борцом со свободными радикалами, которые разрушают клетки организма человека).

Также эксперты советуют принимать витамины и биологически активные добавки, специально разработанные для пожилого возраста.

«Они направлены именно на возрастные изменения и позволят восполнить дефицит микроэлементов», – объясняет врач.