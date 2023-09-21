Уменьшит боль, спасёт суставы: врач назвал заболевания, при которых стоит записаться в бассейн
Плавание благоприятно сказывается на всём организме. Кроме того, вода помогает снимать нагрузку с суставов. При каких болезнях стоит записаться в бассейн, «Почему болит» рассказал врач-ортопед, травматолог Амир Муракаев.
Одна из распространённых патологий — грыжа межпозвоночных дисков. В таких случаях врач советует отдавать предпочтение аквааэробике, плаванию и водным видам спорта.
«Плавание очень полезно при всех заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ОДА). Улучшает тонус мышц, укрепляет мышечный корсет и способствует уменьшению болей. Что касается суставов, то они становятся более устойчивые к нагрузкам, и холодная вода для них даже полезна. Единственное, нужно быть осторожными при проблемах с плечевыми суставами и шейным отделом позвоночника», — рассказал Муракаев.
В лечебных целях стоит использовать стиль кроль и плавание на спине. Это позволяет максимально вытянуть позвоночник, а вода помогает выровнять позвоночный столб. Врач отмечает, что при обострении заболеваний ОДА плавать нельзя. Следует дождаться ремиссии и только потом вернуться к тренировкам. Стоит воздержаться от любых нагрузок и при артрите, так как это воспалительный процесс.