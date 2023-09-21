Врач назвал заболевания, при которых стоит записаться в бассейн

«Плавание очень полезно при всех заболеваниях опорно-двигательного аппарата (ОДА). Улучшает тонус мышц, укрепляет мышечный корсет и способствует уменьшению болей. Что касается суставов, то они становятся более устойчивые к нагрузкам, и холодная вода для них даже полезна. Единственное, нужно быть осторожными при проблемах с плечевыми суставами и шейным отделом позвоночника», — рассказал Муракаев.