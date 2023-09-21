Врач рассказал о пользе ходьбы задом наперед

Мало кто в жизни практикует ходьбу вперёд спиной – такая позиция кажется странной и неудобной. Однако, оказывается, ходьба задом наперёд может принести пользу: улучшить физическое здоровье, а также когнитивные функции.

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Британский доктор Майкл Мюсли рассказал об этом подробнее. Он указал, что прогулка вперёд спиной – известный на протяжении десятилетий метод реабилитации при травмах голени, например.

Ходьба назад улучшает походку, баланс и подвижность. При этом, есть исследование, которое подтверждает, что прогулка спиной может улучшить память. Учёные полагают, что, когда человек физически идёт назад, он и мысленно возвращается назад, и у него восстанавливаются воспоминания. Даже в случае, когда человек не может вспомнить, куда положил ключи, он может сделать короткую прогулку задом наперёд и, возможно, это оживит память.

Однако, практиковать такой метод нужно с осторожностью. Следует выбирать безопасные пространства и начинать с нескольких шагов, постепенно их увеличивая.