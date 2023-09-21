Россиянам назвали продукты, в которых много кальция

Врач Волкова посоветовала есть капусту, чтобы восполнить нехватку кальция. На самом деле этого дико полезного элемента недостаёт многим — его суточная норма составляет 1000–1500 мг. Между тем без кальция человек может страдать от судорог и часто болеть, ведь элемент расслабляет мышцы, формирует иммунитет, а ещё участвует в процессе свёртывания крови. Рассказываем, что нужно есть, чтобы покрыть дефицит кальция.

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Дефицит кальция: чем восполнить нехватку элемента

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Как отметила в своём телеграм-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова, первое, что нужно знать: принимать препараты кальция не стоит.

Делать это нужно только при назначении врача, например — после удаления паращитовидных желёз. В ином случае в организме с большой вероятностью образуется излишек кальция, а это очень вредно.

А вот продукты с этим элементом можно и нужно добавлять в рацион. И самым лучшим источником кальция можно по праву назвать молочные продукты. Их лучше потреблять каждый день.

Так, всего в 30 г сыра в среднем содержится 250 мг кальция, в 200 мл молока — 200 мг, в 150 г творога — 250 мг.

Выручить с кальцием может не только молочка, но и, к примеру, мак или кунжут. В 100 г этих семян содержится до 1500 мг элемента, то есть как раз суточная доза. Однако есть кунжут и мак в таком количестве вредно — переборщите с калориями. Поэтому можно просто добавлять семена в блюда по чайной ложечке — это около 150 мг кальция (каждая ложка).

Среди других источников элемента можно выделить белокочанную капусту и сардины. В 100 г первой содержится 200 мг кальция, а в 100 г рыбы — до 400 мг. Причём если брать капусту, то всасывается полезное вещество из него почти так же хорошо, как из молочки.

С чем нельзя смешивать кальций

Если вы всё-таки вознамерились принимать кальций в таблетках, то имейте в виду, что с некоторыми аналогичными препаратами его смешивать не стоит. Особенно это касается железа.

Как рассказывал врач-нутрициолог Игорь Строков, железо и кальций конкурируют за одни и те же рецепторы, причём последний мешает всасыванию первого. В результате человек может не поправить здоровье, а схлопотать железодефицитную анемию.