Врач предупредил об опасности обезвоживания

Обезвоживание может спровоцировать интоксикацию организма и привести к другим опасным для здоровья последствиям, сообщил гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Он предупредил об опасности этого состояния и назвал способы его избежать в беседе с «Лентой.ру».

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Неронов рассказал, что организм теряет жидкость не только с мочой и потом — существенное ее количество испаряется с дыханием.

на 75 процентов состоит из воды ребенок, взрослый — более чем на 50

По словам гастроэнтеролога, обезвоживание может быть вызвано не только нарушением питьевого режима, но и употреблением продуктов, содержащих консерванты, каррагинан и другие добавки пищевой промышленности.

«Обезвоживание приводит не только к интоксикации, но и к сгущению крови, лимфы, желчи, слюны и других биологически значимых субстанций организма», — предупредил собеседник «Ленты.ру».

Неронов подчеркнул, что в зависимости от внешних факторов — температуры и влажности — суточное потребление жидкости должно быть не менее полутора литров. В состав этого объема входят и супы, сочные фрукты. Оптимальным количеством врач считает объем 2-2,5 литра.

Потребность в жидкости также зависит от веса и возраста человека. Например, дети очень быстро теряют жидкость и могут получить обезвоживание. Его признаками являются сухость во рту, сухость кожных покровов, темная (концентрированная) моча, сухой кал, — отметил Владимир Неронов.

В заключение Неронов добавил, что жидкость для питья должна быть чистой, с природным набором минеральных компонентов, недистиллированная.