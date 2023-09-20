Названа одна из главных причин эпидемии ожирения

Эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова, профессор Зухра Павлова и диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказали, как сладкие газированные напитки влияют на эпидемию ожирения. Одну из главных причина набора веса они назвали «Ленте.ру».

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Есть четкая взаимосвязь между ростом числа людей с ожирением и ростом употребления неалкогольных сладких напитков, заявила Павлова.

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«Более того, многие называют главной причиной эпидемии лишнего веса на Западе именно газировку. Я постоянно говорю, что калорийность нужно снижать прежде всего за счет урезания простых углеводов и особенно сладких напитков», — прокомментировала она.

То количество сахара, которое добавляется в эти напитки, было бы невозможно употребить просто так. Поэтому в рецептуре есть вещества, которые «ослепляют», делают бесчувственными те системы в головном мозге, которые ответственны за объективное восприятие сладости Зухра Павлова

По мнению Павловой, отказ от сладких газировок приведет в порядок углеводный обмен, поможет сбросить лишний жир, сократит риск развития метаболических нарушений. Также это поспособствует здоровью зубов.

«Важно внимательно читать этикетки. Оценивать не только содержание сахара, но и остальных компонентов. Никто не несет ответственность за ваше здоровье в таком объеме, как вы сами», — напомнила эндокринолог.

Собеседница «Ленты.ру» считает, что на этикетках должны четко отображать количество сахара. Лучше в графическом виде: сколько чайных ложек сахара приходится на ту или иную банку или бутылку напитка. Так сразу все встанет на свои места, и человек будет осознавать, как много сахара он получает, отметила Павлова.

Кабанов добавил, что за четыре года индустрия безалкогольных напитков в Европе сократила уровень сахара в продукции на 7,6 процента. К 2025 году эта цифра увеличится на 10 процентов.