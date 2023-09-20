Как мужчине правильно подготовиться к отцовству

Подготовка к зачатию — процесс не менее ответственный, чем вынашивание ребёнка. Готовиться к пополнению в семействе должен и будущий отец, а не только мать, как принято думать. Придётся изменить образ жизни, следить за областью паха и серьёзно провериться у врачей.

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Уролог-андролог центра репродукции «Линия жизни» Вадим Брусенский рассказал, что именно мужчине нужно сделать перед зачатием ребёнка и как подготовиться к этому процессу.

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Избегайте перегрева паховой зоны

Перед планированием ребёнка нужно воздержаться от частого посещения бани и сауны, а также сделать выбор в пользу свободного нижнего белья, которое создает более физиологичные условия для функционирования яичек. В противном случае на спермограмме мы можем увидеть отклонения от нормы. Это происходит из-за того, что оптимальная температура для созревания сперматозоидов — около 34 градусов, на 2–4 граддуса ниже температуры тела. Мужские половые органы любят прохладу. Поэтому совершенно естественно, что частое нахождение в помещениях с температурой от 50–70 градусов приводит к нарушению сперматогенеза.

Пройдите медосмотр и внимательно относитесь к лекарствам

Периодические обследования помогут вовремя обнаружить и решить любые проблемы со здоровьем, которые могут затруднить зачатие. Также стоит быть внимательными к некоторым лекарствам, поскольку они могут оказывать негативное влияние на качество спермы. Это касается антибиотиков, которые принимаются в течение длительного времени, противоопухолевых препаратов, цитостатиков и препаратов, которые применяются в неврологии и психиатрии. Обсудите этот вопрос с лечащим врачом.

Следите за уровнем стресса

Стресс оказывает серьёзное влияние на количество и качество сперматозоидов в эякуляте. Он также может вызывать проблемы с эрекцией и снизить либидо. В стрессе в организме мужчины происходит выработка глюкокортикоидов, которые снижают уровень тестостерона, а также запускают окислительный процесс, негативно влияющий на качество семени. Более того, хронический стресс вызывает изменение состава микроРНК и белков, что непосредственно влияет на микроРНК сперматозоидов. При планировании беременности лучше оградить себя от источников стресса.

Избавьтесь от лишнего веса

Увеличение количества жировой ткани в организме ведет к повышению выработки эстрогенов (женских половых гормонов). Большая концентрация эстрогена, в свою очередь, снижает активность всех стадий сперматогенеза. Развитие сперматозоидов нарушается, и зачать ребёнка становится всё сложнее. Старайтесь питаться правильно: есть достаточное количество фруктов, овощей, белка, зерновых и нежирных молочных продуктов. Не забывайте про физическую активность. Для поддержания себя в тонусе достаточно около 10 минут энергичных упражнений в день или от 20 минут умеренной активности (быстрая ходьба, например).

Воздержитесь от алкоголя

Желательно сделать это как можно раньше. Регулярное употребление горячительных напитков, независимо от их крепости, приводит к целой череде нежелательных изменений в организме мужчины. Происходит дегенерация сосудов в организме, и в том числе — в яичках. Алкоголь содержит токсичные вещества, которые приводят к утолщению сосудов, потере эластичности, спазм и со временем — сужение просвета сосуда. В результате нарушается кровообращение в половых органах, а это ухудшает питание созревающих сперматозоидов. Итог — снижается выработка сперматозоидов и уменьшается концентрация подвижных клеток. Ухудшается состояние мужских семенников: снижается их вес, сужаются каналы, по которым выводятся уже созревшие сперматозоиды во время эякуляции. Увеличивается соотношение аномальных сперматозоидов к нормальным. При оплодотворении яйцеклетки аномальным сперматозоидом могут быть тяжелые последствия — рождение ребенка с пороками развития.

Бросьте курить

Никотин угнетает жизнеспособность сперматозоидов и приводит к фрагментации ДНК. Чем дольше вы курите, тем медленнее становятся сперматозоиды. Никотин в крови накапливается, что влияет на движение половых клеток. Ухудшают качество семенной жидкости и табачные смолы, увеличивающие её вязкость. А содержащиеся в составе сигарет металлы (свинец и кадмий) влияют на строение и подвижность сперматозоидов, а также подавляют образование тестостерона, от уровня которого в организме зависит, как хорошо будут вырабатываться эти самые сперматозоиды.

Откажитесь от наркотиков

Наркотики рушат процесс формирования сперматозоидов. Они могут вызвать гормональные нарушения — некоторые вещества воздействуют на эндокринную систему, что может привести к снижению уровня тестостерона. Также наркотические средства способны привести к физическим изменениям в яичках: вызывают сужение кровеносных сосудов, что приводит к повреждению тканей яичек из-за недостатка крови и снижению способности производить сперму. Помимо этого, наркотики вызывают окислительный стресс, который повреждает ДНК сперматозоидов. Это приводит к бесплодию или повышению риска врожденных дефектов у будущих детей.

И конечно будьте рядом с партнёршей