Как проверить без анализов, вреден ли вам глютен

Сегодня стало модно отказываться от продуктов с содержанием лактозы или глютена – многие следует этим тенденциям без каких-либо оснований. Однако в рационе питания важен индивидуальный подход, с учётом особенностей своего организма.

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Глютен – это группа сложных растительных белков, содержащихся в ряде злаковых. Для большинства людей глютен безвреден, однако у некоторых может вызывать негативные реакции организма, что ухудшает состояние. Людмила Селедцова, врач-диетолог, нутрициолог, antiage-терапевт и практический психолог на торжественном мероприятии, которое прошло 12 сентября в ДКЖ в честь 20-летия Центра семейной медицины «Здравица», рассказала, как определить, есть ли у человека непереносимость глютена.

Безусловно, можно прибегнуть к генетическому тесту либо выполнить элиминационно-провокационные пробы.

Однако есть надёжный способ, не требующий никаких затрат. Рекомендуется просто убрать на две недели из своего рациона все продукты, содержащие глютен. Главное условие – исключить полностью все продукты, которые содержат пшеницу, рожь, ячмень, а также овёс, поскольку его в нашей стране выращивают и хранят вместе с пшеницей. Это хлебобулочные изделия, макароны, любые блюда с добавлением теста – пельмени, вареники, а также крупы – пшеничная, ячневая, перловая, манная, полба, булгур, кускус.

И после двух недель такой безглютеновой диеты нужно оценить своё состояние – как оно изменилось? Например, улучшился ли сон, состояние кожи, волос, аппетит, пищеварение? Уменьшились или исчезли головные боли? Если хотя бы на некоторые вопросы ответ «да», значит, скорее всего, глютен вам не подходит.