Врачи назвали врагов кишечника

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин и врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали врагов кишечника. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Городокин заявил, что толстому кишечнику, о котором шла речь в программе, вредят канцерогены. Они, как отметил специалист, в большом количестве содержатся в переработанном мясе: сосисках, буженине, колбасе.

«Это все враги нашего кишечника», — заверила Малышева.