Названа причина дневной сонливости
Днем некоторые люди часто испытывают чувство усталости и сонливости. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
«Так организм реагирует на неприятные человеку жизненные обстоятельства и старается отключится», – отметил врач.
По словам Мясникова, такое часто происходит, когда человек испытывает депрессию. Кроме того, с дневной сонливостью также могут сталкиваться пациенты с гипертонией и ожирением.
На признаки депрессии может указывать не только сонливость, но и бессонница, отсутствие аппетита или, наоборот, переедание.
Напомним, после пробуждения голова может болеть по разным причинам. Некоторые из них легко устранить самостоятельно, а какие-то требуют медицинского вмешательства.