Названа причина дневной сонливости

Днем некоторые люди часто испытывают чувство усталости и сонливости. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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«Так организм реагирует на неприятные человеку жизненные обстоятельства и старается отключится», – отметил врач.

По словам Мясникова, такое часто происходит, когда человек испытывает депрессию. Кроме того, с дневной сонливостью также могут сталкиваться пациенты с гипертонией и ожирением.

На признаки депрессии может указывать не только сонливость, но и бессонница, отсутствие аппетита или, наоборот, переедание.