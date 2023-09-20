Стоматолог перечислила привычки, разрушающие зубы

«Во время перекуса, в отличие от полноценного приема пищи, вырабатывается меньшее количество слюны. В результате зубы плохо омываются от остатков пищи, которые застревают в межзубных промежутках. В ротовой полости начинается активное размножение бактерий, которое ведет к образованию зубного налета и кариеса. После перекуса лучше воспользоваться жевательной резинкой или флоссом (зубной нитью)», — резюмировала Климова.