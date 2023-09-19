В Роскачестве перечислили полезную для кишечника еду
Специалисты Роскачества назвали продукты, которые полезны для кишечника и пищеварения. Они также напомнили, что от состояния кишечника зависит иммунитет человека.
По словам специалистов, питание играет важную роль. Здоровый кишечник - это отличное самочувствие и сильный иммунитет. 70% нашей иммунной системы находится именно в кишечнике. Полезные бактерии в нем способствуют синтезу витаминов и борются с вредными бактериями.
В ряду полезной для кишечника пищи специалисты назвали продукты с высоким содержанием клетчатки:
- ягоды (черника, малина, ежевика и клубника);
- овощи (артишоки, зеленый горошек, кабачки, капуста белокочанная, красная и цветная, брокколи и кольраби);
- цельные злаки (ячмень, киноа, булгур и коричневый рис);
- продукты, приготовленные из цельного зерна (цельнозерновой хлеб и цельнозерновые хлопья);
- орехи и семена;
- фасоль, сушеный горох и чечевица;
- свежие фрукты (яблоки и груши с кожурой, апельсины);
- отруби (овсяные и пшеничные, ржаные, амарантовые);
- сухофрукты (чернослив и изюм).
Также эксперты перечислили пробиотические продукты. К ним относятся:
- квашеная белокочанная капуста;
- кефир и йогурт;
- чайный гриб;
- кимчи (ферментированные овощи);
- ферментированные соевые продукты (темпе, мисо и натто).
Полезны и продукты с пребиотиками:
- цельные злаки (овес, киноа, ячмень и коричневый рис);
- цикорий;
- ягоды;
- фасоль, чечевица, соевые бобы;
- фрукты (гранаты, дыня, яблоки, бананы, цитрусовые);
- овощи (брокколи, брюссельская капуста, шпинат, цветная капуста, салат-латук, кале, лук-порей, спаржа, чеснок, топинамбур).