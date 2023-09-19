В Роскачестве перечислили полезную для кишечника еду

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые полезны для кишечника и пищеварения. Они также напомнили, что от состояния кишечника зависит иммунитет человека.

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По словам специалистов, питание играет важную роль. Здоровый кишечник - это отличное самочувствие и сильный иммунитет. 70% нашей иммунной системы находится именно в кишечнике. Полезные бактерии в нем способствуют синтезу витаминов и борются с вредными бактериями.

В ряду полезной для кишечника пищи специалисты назвали продукты с высоким содержанием клетчатки:

ягоды (черника, малина, ежевика и клубника); овощи (артишоки, зеленый горошек, кабачки, капуста белокочанная, красная и цветная, брокколи и кольраби); цельные злаки (ячмень, киноа, булгур и коричневый рис); продукты, приготовленные из цельного зерна (цельнозерновой хлеб и цельнозерновые хлопья); орехи и семена; фасоль, сушеный горох и чечевица; свежие фрукты (яблоки и груши с кожурой, апельсины); отруби (овсяные и пшеничные, ржаные, амарантовые); сухофрукты (чернослив и изюм).

Также эксперты перечислили пробиотические продукты. К ним относятся:

квашеная белокочанная капуста; кефир и йогурт; чайный гриб; кимчи (ферментированные овощи); ферментированные соевые продукты (темпе, мисо и натто).

Полезны и продукты с пребиотиками: