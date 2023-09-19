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В Роскачестве перечислили полезную для кишечника еду

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые полезны для кишечника и пищеварения. Они также напомнили, что от состояния кишечника зависит иммунитет человека.

В Роскачестве перечислили полезную для кишечника еду
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По словам специалистов, питание играет важную роль. Здоровый кишечник - это отличное самочувствие и сильный иммунитет. 70% нашей иммунной системы находится именно в кишечнике. Полезные бактерии в нем способствуют синтезу витаминов и борются с вредными бактериями.

В ряду полезной для кишечника пищи специалисты назвали продукты с высоким содержанием клетчатки:

  1. ягоды (черника, малина, ежевика и клубника);
  2. овощи (артишоки, зеленый горошек, кабачки, капуста белокочанная, красная и цветная, брокколи и кольраби);
  3. цельные злаки (ячмень, киноа, булгур и коричневый рис);
  4. продукты, приготовленные из цельного зерна (цельнозерновой хлеб и цельнозерновые хлопья);
  5. орехи и семена;
  6. фасоль, сушеный горох и чечевица;
  7. свежие фрукты (яблоки и груши с кожурой, апельсины);
  8. отруби (овсяные и пшеничные, ржаные, амарантовые);
  9. сухофрукты (чернослив и изюм).

Также эксперты перечислили пробиотические продукты. К ним относятся:

  1. квашеная белокочанная капуста;
  2. кефир и йогурт;
  3. чайный гриб;
  4. кимчи (ферментированные овощи);
  5. ферментированные соевые продукты (темпе, мисо и натто).

Полезны и продукты с пребиотиками:

  1. цельные злаки (овес, киноа, ячмень и коричневый рис);
  2. цикорий;
  3. ягоды;
  4. фасоль, чечевица, соевые бобы;
  5. фрукты (гранаты, дыня, яблоки, бананы, цитрусовые);
  6. овощи (брокколи, брюссельская капуста, шпинат, цветная капуста, салат-латук, кале, лук-порей, спаржа, чеснок, топинамбур).