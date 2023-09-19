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Врач развеял распространенный миф о сне

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о сне. В эфире телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал заблуждением мнение о том, что дневной сон вызывает инсульт. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач развеял распространенный миф о сне
© Lenta.ru

Гостья передачи рассказала доктору, что часто спит днем по 30 минут.

«Зато потом бодрости и сил до вечера хватает, но недавно прочитала, что дневной сон повышает риск инсульта, я волнуюсь», — сказала женщина.

«Сон не вызывает риск развития инсульта. Сигареты вызывают, жирная еда вызывает, наследственность вызывает, повышенное давление вызывает, дневной сон — нет», — ответил Мясников на предположение гостьи программы.

Специалист рекомендовал всегда слушать свой организм.

«Хотите кушать — покушайте, хотите поспать — поспите», — пояснил он.