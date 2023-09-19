Врач развеял распространенный миф о сне

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенный миф о сне. В эфире телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист назвал заблуждением мнение о том, что дневной сон вызывает инсульт. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».