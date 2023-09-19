Почему сидячий образ жизни может убить

Западные ученые пришли к выводу, что сидячий образ жизни ощутимо повышает риск развития деменции у пожилых.

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Вместе с врачом разбираемся, чем еще опасно малоподвижное состояние.

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Исследование показало

В исследовании ученых из университетов Аризоны и Южной Калифорнии приняли участие более 100 тысяч человек старше 60 лет и не имеющих подтвержденной деменции. В течение недели испытуемые не снимая носили акселерометры, фиксировавшие каждое их движение. Полученные данные загружались в алгоритм, который анализировал и классифицировал информацию.

Далее, в течение нескольких лет специалисты изучали данные больниц, чтобы выявить, у кого из участников развилось слабоумие.

За шесть лет было зафиксировано около 414 случаев. Отталкиваясь от них, команда обнаружила, что риск деменции значительно возрастает среди пожилых, которые более десяти часов в день были малоподвижны.

Сидишь – здоровью вредишь

Сидячий образ жизни действительно опасен и приводит к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой системой и ЖКТ. Кроме того, из-за малоподвижности повышается риск гормональных изменений, ожирения и даже депрессии, рассказал Москве 24 остеопат, врач-терапевт Антон Ноздрачев.

По его словам, если человек проводит больше пяти часов в день в сидячем положении, это уже можно считать опасным для здоровья. В поясничном отделе позвоночника есть две основные мышцы-антагонисты – это подвздошно-поясничная и ягодичная. Вследствие малоподвижности первая укорачивается, вторая – растягивается. Из-за этого в поясничном отделе возникают грыжи, предупредил врач.

"Происходят изменения и в шейном отделе, плечевом поясе, что приводит к внешним проявлениям: сутулости, крыловидным лопаткам. Но это еще полбеды. При таком состоянии нарушается кровоснабжение шеи и головы, возникает гипоксия тканей головного мозга, что приводит к ухудшению памяти и других когнитивных функций", – рассказал врач.

Кроме того, в сидячем положении нарушается кровообращение сердца, возникает гипертония. Ухудшается отток крови от нижних конечностей, что приводит к варикозной болезни.

Еще одна опасность – сидячий образ жизни приводит к недостаточной экскурсии грудной клетки (разница между величиной ее обхвата при вдохе и выдохе), из-за чего кровь меньше насыщается кислородом, подчеркнул терапевт. От этого страдает не только головной мозг, но и весь организм. Такое состояние повышает риск гормональных нарушений, ожирения, что часто становится причиной депрессии.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо как можно больше времени в день посвящать физической активности. Это может быть утренняя зарядка, пробежка, прогулка перед сном, обязательные перерывы на работе, упражнения для шеи.

"Также нужно не забывать правильно сидеть. Согнутая спина, полулежащее положение на кресле или стуле – это очень плохо. Нужно стараться сидеть прямо на седалищных буграх, положив под поясницу подушку или плед", – подчеркнул Ноздрачев.