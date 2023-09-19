Какие продукты есть осенью для поддержания здоровья

Какие продукты необходимо включить в рацион осенью, чтобы хорошо себя чувствовать, рассказала диетолог Татьяна Мещерякова .

«Многие знают о невероятных свойствах различных «суперфудов», которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Однако россиянам доступны сезонные чудо-продукты, которые и дешевле, и полезнее», — приводит life.ru слова эксперта.

По ее словам, огромную пользу организму принесет свекла, если съедать ее до 500-700 г в неделю. В сыром корнеплоде содержится много калия, магния, цинка, йода и витаминов.