Какие продукты есть осенью для поддержания здоровья

Томаты, топинамбур, свекла: врач рассказа, что есть осенью для здоровья и хорошего настроения
Какие продукты необходимо включить в рацион осенью, чтобы хорошо себя чувствовать, рассказала диетолог Татьяна Мещерякова.
«Многие знают о невероятных свойствах различных «суперфудов», которые, как правило, имеют зарубежное происхождение и стоят достаточно дорого. Однако россиянам доступны сезонные чудо-продукты, которые и дешевле, и полезнее», — приводит life.ru слова эксперта.
По ее словам, огромную пользу организму принесет свекла, если съедать ее до 500-700 г в неделю. В сыром корнеплоде содержится много калия, магния, цинка, йода и витаминов.
Также в осенний рацион желательно включить богатый аминокислотами топинамбур, репу и томаты. Последние содержат липин, обладающий мощной антиоксидантной защитой.