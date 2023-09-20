Как сохранить красивую улыбку и здоровье зубов надолго

Стоматология в последние годы разительно поменялась, у молодых поколений уже нет страха перед визитом к зубному врачу. Но проблем с зубами у россиян не убавилось. О том, как избежать риска их потери, "РГ" рассказала д.м.н., профессор кафедры пародонтологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Залина Ревазова.

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Залина Эльбрусовна, известно, что самое распространенное заболевание россиян - кариес: им страдает около 90 процентов населения. А какова ситуация с заболеваниями десен?

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Залина Ревазова: По статистике, распространенность заболеваний десен у населения страны достигает 90 процентов, а согласно некоторым авторам, вообще 100. Это гингивит, то есть воспаление десен, и пародонтит - воспаление и разрушение тканей, окружающих зуб, в том числе костной ткани.

Почему никто не бьет тревогу по поводу таких угрожающих цифр? Ведь больные зубы и десны влияют на общее состояние здоровья?

Залина Ревазова: Потому что многие люди не считают это серьезной проблемой. И есть активная реклама зубных паст: "если кровоточат десны, пользуйтесь нашей пастой - и все пройдет". Действительно, в состав таких паст входят различные компоненты, которые уменьшают кровоточивость. Она уходит, и человек успокаивается, но ведь причины заболевания сохраняются.

А в чем причины?

Залина Ревазова: Во рту каждого человека живут условно-патогенные бактерии. И при одинаково хорошей гигиене у одних они не вызывают заболевания, а у других в силу генетической предрасположенности формируется патогенный процесс. Человек может сказать: "Как же так, я чищу зубы два раза в день". Но кроме того, важно, как и что чистить, какой щеткой, какая техника чистки. Между зубом и десной есть небольшое углубление - зубодесневая борозда, а многие именно ее не вычищают. Под десной сохраняется микробная биопленка, налет, образуется зубной камень - процесс разрушения идет, но она при этом не кровоточит.

А как и чем правильно чистить зубы?

Залина Ревазова: Есть разные техники чистки. Классическая - выметающими движениями "от красного к белому", щеткой средней жесткости. Но она не подходит пациентам с пародонтитом. От средних и жестких щеток у многих появляется другая патология - рецессия (опущение) десны. Щетка должна быть мягкая - весь мир уже пришел к этому, жесткая и средней жесткости остаются только для чистки протезов.

Многие говорят, что мягкая щетка не вычищает зубы. Это действительно так, если чистить вертикально-выметающими движениями. А если использовать другие методы - чистить круговыми либо спиралевидными движениями и мягкой щеткой, тогда вычищаются именно зубодесневые борозды. Можно также периодически использовать монопучковую щетку - там, где есть труднодоступные участки. Ею можно пользоваться не чаще одного раза в 7-10 дней, так как она жесткая. Но не менее важна и периодическая профессиональная гигиена, которую выполняет врач-стоматолог.

Для чего она необходима?

Залина Ревазова: Если зубодесневую борозду периодические не очищать, там сначала накапливается налет, а потом образуется камень. Он инфицирован патогенами, которые начинают разрушать зубодесневое соединение, образуется пародонтальный карман. Дальше разрушаются связки зуба при сопутствующем воспалении десны. Идет резорбция (потеря) костной ткани - и чем глубже карман, тем шире пространство для более агрессивных форм бактерий. При профессиональной гигиене специалист удаляет бактерии, налет, камень из-под десны, из десневой борозды.

От гингивита к пародонтиту процесс идет медленно, но от легкой формы пародонтита к тяжелой - все быстрее

Как быстро развивается процесс, если не делать профессиональную чистку?

Залина Ревазова: От гингивита к пародонтиту, если нет соматических заболеваний, которые ускоряют этот процесс, он идет медленно, но от легкой формы пародонтита к тяжелой - все быстрее. Появляется подвижность зуба, а затем и его потеря. Чтобы этого не допустить, профессиональная гигиена при здоровом пародонте требуется не реже двух раз в год. Если уже есть заболевание - каждые три месяца в первый год лечения, а дальше - по состоянию.

Значит, консультация пародонтолога нужна всем?

Залина Ревазова: Во-первых, каждый врач-стоматолог должен распознавать болезни пародонта. Однако, увы, не каждый это видит даже при проведении профессиональной гигиены. Во-вторых, специальность врача-пародонтолога у нас, к сожалению, пока не узаконена.

На что нужно обратить внимание, чтобы не пропустить начало пародонтита?

Залина Ревазова: На кровоточивость - это однозначно, но самую начальную стадию пародонтита сам человек вряд ли заметит. Поэтому визиты к стоматологу должны быть регулярными независимо от того, есть ли признаки или их нет.

Какие средства гигиены вы рекомендуете?

Залина Ревазова: Пастой можно пользоваться любой - какая нравится по вкусу. Можно чистить и без пасты, просто щеткой, но обязательно использовать и зубную нить (флосс), и зубные ершики - для чистки пространства между зубами. Причем технике чистки зубной нитью должен обязательно обучить стоматолог: если неправильно ею пользоваться, можно травмировать десны. А для контроля чистки мы рекомендуем использовать индикаторы налета - таблетки, растворы или пасты, которые окрашивают непрочищенные участки в яркий цвет. Ополаскиватели, эликсиры - это все по желанию.

Стоит ли использовать модный прибор ирригатор? И как это делать правильно?

Залина Ревазова: Ирригатор никогда не заменит тщательной чистки щеткой, флоссом и ершиком. Многие врачи рекомендуют его всем поголовно, я - только тем, у кого много искусственных коронок, потому что пространство между зубом и коронкой, как правило, невозможно прочистить щеткой и ершиком. Если зубы свои, его применять необязательно. Мы рекомендуем принести ирригатор к нам и учим, как им пользоваться, потому что многие делают это неправильно, на большом расстоянии от зубов. Надо, чтобы головка, откуда поступает под давлением вода, проходила по границе зуба и десны и по пространству между зубами.

Какой прогноз для больных, у которых уже есть пародонтит?

Залина Ревазова: Даже с тяжелой степенью пародонтита мы стараемся спасти зубы, проводим курс лечения, потом постоянную поддерживающую терапию. Постепенно формируется прикрепление между зубом и десной - зуб сохраняется. Но бывают случаи, когда помочь уже невозможно, остается только удаление и протезирование. Важно обратиться за помощью своевременно.

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