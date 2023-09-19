5 способов, которые спасут от осенней простуды

Для того чтобы не простудиться осенью, нужно следить за температурой и одеваться по погоде, объясняет NEWS.ru нутрициолог, диетолог Анна Ивашкевич. Она напоминает, что это особенно важно, когда ранним утром и вечером намного холоднее, чем днем. При этом основным условием для простуды она называет сквозняки.

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Сквозняки — это одно из основных условий для простуды, поэтому в помещении тоже следует следить за воздухом, — поясняет она.

Поддерживать иммунитет помогают здоровый сон и здоровое питание. Поэтому в период сезонного ОРВИ особенно важно высыпаться. В рацион же следует добавить больше овощей, фруктов и зелени. Они богаты клетчаткой и витаминами.

Также, если есть возможность, стоит начать закаляться. При этом не нужно сразу начинать принимать душ в холодной воде, можно начать обливать ноги, — поясняет специалист.

О здоровом сне и правильном питании Ивашкевич говорила и ранее. Она советовала ложиться спать до 11 часов вечера, а вставать в семь или восемь утра. Это, по ее словам, поможет поддержать ритмы гормонов. Также не стоит забывать о прогулках. Нутрициолог советует проходить в день 7–10 тысяч шагов.