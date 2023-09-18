Названы способы сохранить здоровье почек

В частности, необходимо сбалансировать употребление белка. Слишком большое количество белка может нарушить функцию почек, в то время как недостаточное его потребление может привести к проблемам со здоровьем. Стоит ограничить общее потребление жиров и при приготовлении пищи выбирать более полезные из них, такие, например, как оливковое масло.