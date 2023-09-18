Названы способы сохранить здоровье почек
Людям, заботящимся о здоровье почек, может быть полезно придерживаться плана питания, благоприятного для данного органа. Ученые дали несколько диетических советов.
В частности, необходимо сбалансировать употребление белка. Слишком большое количество белка может нарушить функцию почек, в то время как недостаточное его потребление может привести к проблемам со здоровьем. Стоит ограничить общее потребление жиров и при приготовлении пищи выбирать более полезные из них, такие, например, как оливковое масло.
В рацион стоит включить цельнозерновые углеводы: цельную пшеницу, коричневый рис и овес. При этом стоит ограничить количество соли.
Специалисты советуют отдавать предпочтение свежим или замороженным овощам, а не консервированным вариантам, так как консервированные овощи часто содержат добавленную соль, передает Pravda.ru.