Майонез принято относить к группе нездоровой и вредной еды. Однако на самом деле это не совсем так.

Классический майонез изготавливается из натуральных ингредиентов – растительного масла, яиц, лимонного сока или уксуса, соли и специй. При правильном приготовлении он не содержит консервантов, красителей и других вредных добавок.

В майонезе содержатся моно и полиненасыщенные жирные кислоты, которые, в отличие от жиров животного происхождения, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему. Оливковое и подсолнечное масло, используемые в классических рецептах, богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами.

Яичный желток богат витаминами А, D, E, а также содержит лецитин, холин и другие питательные вещества. Лецитин помогает снизить уровень холестерина в крови.

Конечно, как и любой продукт, майонез не стоит употреблять в избыточных количествах. Но умеренное количество классического майонеза в составе салатов и сэндвичей может быть вполне полезной частью сбалансированного рациона.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.