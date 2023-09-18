8 способов поддержать здоровье важного органа

Современный ритм жизни и окружающая среда оказывают значительное воздействие на наше здоровье, включая важный орган – печень. Она исполняет множество функций, среди которых основное место занимают процессы детоксикации.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на эти рекомендации. Они помогут снизить вероятность развития жировой дистрофии (это патологическое состояние печени, спровоцированное излишками жировых отложений в её клетках, гепатоцитах) и улучшить здоровье печени в целом.