Как избежать эффекта сухого глаза на работе

Благодаря популярности гаджетов сухой кератоконъюнктивит стал встречаться чаще. Раньше заболевание чаще диагностировалось у пожилых людей, а сейчас ему подвержены даже подростки. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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В группе риска оказыватся люди, которые проводят за компьютером от 8 до 20 часов в сутки: офисные сотрудники и подростки. Компьютер не оказывает негативного воздействия на зрение человека, если он смотрит в монитор не более двух часов в сутки.

В ином случае глаза находятся в напряжении, интервал между морганиями увеличиваются, поэтому поверхность глаза быстрее высыхает. На состоянние глаз влияет и излучение от монитора, а также мелькание изображения с частотой 50-60 гц, которые вызывают нарушения.

Симптомы сухого глаза Изображение начинает расплываться или потерялся фокус изображения

Из глаз текут слезы или ощущаются рези, а также сухость вне работы за компьютером

Моргание и яркий свет вызывает боль

Белки приобрели красноватый оттенок

Чтобы определить текущее состояние глаз, нужно как можно быстрее пройти обследование у офтальмолога. Если при легкой степени болезни всего лишь повышается чувствительность глаз, то при тяжелом течении кератоконъюнктивита на роговице появляются язвы и падает зрение.

Лечение болезни в первую очередь направлено на стимуляцию выработки слезной жидкости, для этого используют препараты, которые называют искусственными слезами. Например, "Слезин" или "Гелан".

Помимо этого применяются противовоспалительные и метаболические препараты, стимуляторы заживления роговицы, антибактериальные и иммунотропные средства. В составе системной медикаментозной терапии используется длительный прием Омега-3 жирных кислот, гиалуроновой кислоты, а в тяжелых случаях циклоспорина и стероидных гормонов.