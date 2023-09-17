Изучено влияние средиземноморской диеты на кишечный микробиом

Ученые из Университета Флиндерса изучили влияние средиземноморской диеты на кишечный микробиом. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrients, такой рацион питания в сочетании с молочными продуктами улучшает количество полезных колоний бактерий в кишечнике.

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Специалисты провели анализ микробиома взрослых людей с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, соблюдавших назначенную диету в течение восьми недель. Авторы обнаружили, что у испытуемых значительно увеличилось количество полезных микроорганизмов, которые оказывали положительное влияние на общее состояние здоровья кишечника. Вместе с тем у подопытных сократилось число вредных бактерий, ассоциированных с болезнями сердца и инсультом.

Полученные данные согласовываются с предыдущими исследованиями, доказывая, что средиземноморская диета связана с ускорением обмена веществ и благотворным влияние на здоровье.

Средиземноморская диета богата важными для организма продуктами и питательными веществами, в том числе клетчаткой, полезными жирами, витаминами и аминокислотами.