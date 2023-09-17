Диетолог рассказала, можно ли людям старше 50 лет есть кашу на ночь

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, стоит ли людям старше 50 лет есть на ночь кашу.

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По ее словам, сложные углеводы перевариваются дольше, поэтому нежелательно есть кашу перед отходом ко сну:

— Вечером ЖКТ работает медленнее, и ферменты выделяются в разы меньше. Поэтому кашу лучше есть в первой половине дня, — объяснила Писарева.

Каши с высоким гликемическим индексом точно не стоит употреблять во второй половине дня, добавила врач.

Нас с детства убеждали, что каша — это полезный продукт и источник витаминов. Но не все каши одинаково подходят для людей старше 50 лет, а некоторые из них и вовсе рекомендовано исключить из рациона. О самых полезных кашах — в материале «Вечерней Москвы».