Когда нужна сладкая первая помощь: признаки падения сахара уровня в крови
Врач Барредо: дрожь в руках может быть признаком падения уровня сахара в крови. Все знают о том, что сахар жутко вреден для организма, но речь в этом случае идёт скорее о продуктах с его повышенной концентрацией. В целом же без глюкозы организм нормально функционировать не может, и если её уровень падает, это может выражаться в различных крайне неприятных симптомах.
Упал сахар в крови: какими будут симптомы
Состояние, когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 3,5 ммоль/л, называется гипогликемией. Как рассказала News.ru диетолог-эндокринолог Алёна Барредо, к симптомам этого синдрома можно отнести:
- учащённое сердцебиение;
- головокружение;
- пошенную потливость (пот — холодный);
- дрожь в руках и теле;
- помутнение в глазах;
- нездоровая бледность кожи;
- тошнота;
- предобморочное состояние;
- сильная слабость.
Кстати, если уровень сахара упадёт ещё ниже и станет меньше 1,6 ммоль/л, то человек впадёт в кому.
Как повысить уровень сахара в крови
Экстренно повысить пониженный сахар не так уж и сложно. Как объясняла «Секрету» врач-эндокринолог Любовь Калинина, для этого нужно употребить продукты с глюкозой или декстрозой.
Проще всего будет быстренько сделать себе сладкий чай либо кофе или выпить лимонад. Достаточно 200–250 мл, это один стакан или чашка. Убедитесь, что напиток содержит сахар, а не сахзам, поскольку последний вам не поможет.
Другой вариант — скушать какое-нибудь кондитерское изделие. Подойдёт что угодно: от печенья до конфет с мармеладом. В них тоже должен быть именно сахар, а не сахарозаменитель. А ещё в сладости должно быть по минимуму жиров, чтобы те не мешали глюкозе всасываться в кровь.
Наконец, вы можете просто взять и съесть 3–4 кусочка сахара-рафинада. Карамельки тоже подойдут.
Ранее «Секрет» рассказывал, как укрепить сосуды при сахарном диабете. Если вкратце: нужно есть продукты с высоким содержанием антиоксидантов, рутина, витамина С, хрома и жирных кислот омега-3. Все эти вещества уменьшают воспаления и улучшают работу сердечно-сосудистой системы.