Когда нужна сладкая первая помощь: признаки падения сахара уровня в крови

Врач Барредо: дрожь в руках может быть признаком падения уровня сахара в крови. Все знают о том, что сахар жутко вреден для организма, но речь в этом случае идёт скорее о продуктах с его повышенной концентрацией. В целом же без глюкозы организм нормально функционировать не может, и если её уровень падает, это может выражаться в различных крайне неприятных симптомах.

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Упал сахар в крови: какими будут симптомы

Состояние, когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 3,5 ммоль/л, называется гипогликемией. Как рассказала News.ru диетолог-эндокринолог Алёна Барредо, к симптомам этого синдрома можно отнести:

учащённое сердцебиение;

головокружение;

пошенную потливость (пот — холодный);

дрожь в руках и теле;

помутнение в глазах;

нездоровая бледность кожи;

тошнота;

предобморочное состояние;

сильная слабость.

Кстати, если уровень сахара упадёт ещё ниже и станет меньше 1,6 ммоль/л, то человек впадёт в кому.

Как повысить уровень сахара в крови

Экстренно повысить пониженный сахар не так уж и сложно. Как объясняла «Секрету» врач-эндокринолог Любовь Калинина, для этого нужно употребить продукты с глюкозой или декстрозой.

Проще всего будет быстренько сделать себе сладкий чай либо кофе или выпить лимонад. Достаточно 200–250 мл, это один стакан или чашка. Убедитесь, что напиток содержит сахар, а не сахзам, поскольку последний вам не поможет.

Другой вариант — скушать какое-нибудь кондитерское изделие. Подойдёт что угодно: от печенья до конфет с мармеладом. В них тоже должен быть именно сахар, а не сахарозаменитель. А ещё в сладости должно быть по минимуму жиров, чтобы те не мешали глюкозе всасываться в кровь.

Наконец, вы можете просто взять и съесть 3–4 кусочка сахара-рафинада. Карамельки тоже подойдут.