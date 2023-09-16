Какую опасность несет плесень для человека

Британка Лора Топхэм переехала в новый дом и столкнулась с тяжёлым заболеванием. Оказалось, чёрная плесень была хорошо скрыта за красиво окрашенными стенами и потолками. Девушка рассказала, как развивались её симптомы.

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На второй день проживания в жилище Лора заметила интенсивный запах в гостиной, напоминающий сырость. Она предположила, что это следствие возраста дома и со временем всё будет хорошо.

Через неделю самочувствие Лоры ухудшилось. Головные боли, ощущение слабости, гриппа усиливались. При этом, покидая пространство дома, она чувствовала себя лучше.

С нарастанием аромата усиливались и физические недомогания Лоры – систематические боли и тошнота. Она начала пропускать общественные мероприятия и учёбу. Постоянный туман в голове мешал ей ясно мыслить. Порой девушка даже не могла подняться с постели, поэтому стала проветривать спальню при низких температурах.