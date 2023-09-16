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Врач рассказал, почему с утра болит голова

Головная боль после сна бывает от его недостатка. И от переизбытка — тоже. В таком случае дело вообще может дойти до мигрени и депрессии. Но есть и причины как попроще — например, вы спите в душной комнате, так и посерьёзнее — вплоть до гипертонии.

Врач рассказал, почему с утра болит голова
© Секрет Фирмы

Подробнее рассказал врач-сомнолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

Почему после сна болит голова

  • Вам не подходит подушка или матрас: по высоте или жёсткости.
  • Духота. Может быть, вы спите в комнате с плохой вентиляцией?
  • Поспали лишку. Из-за переизбытка сна появляется мигрень и развивается депрессия.
  • Спите мало. Из-за недостатка сна голова тоже может болеть по утрам.
  • Синдром обструктивного апноэ сна: из-за остановок дыхания во сне и связанной с ними гипоксии очень часто утром болит голова.
  • Патология сосудов шеи или шейного отдела позвоночника тоже может быть причиной головной боли по утрам.
  • Бруксизм. Из-за него перенапрягается лицо, развивается патология височно-нижнечелюстного сустава, а в итоге и головная боль, которая часто бывает вместе с дискомфортом в ушах и зубной болью.
  • Проблемы с придаточными пазухами носа, например воспаление или полипы. Отёк слизистой, пока вы спите, становится сильнее, а отток секрета, наоборот, меньше — в итоге из-за этого бывает головная боль, обычно в лобной области.
  • Вы просыпаетесь из-за болевого приступа. Такую головную боль называют гипнической, или будильниковой, чаще она бывает после 50 лет, но причина неизвестна. По словам врача, эффективное средство профилактики — кофе или кофеин в таблетках перед сном.
  • Артериальная гипертония. Давление может подскочить и в течение дня, и ночью, и утром. Так что, если проснётесь с тяжёлой головой, измерьте давление.

Как начать день правильно

По мнению физиологов, продуктивность человека в течение дня зависит от того, как он проснулся и провёл первый час.

Врач-терапевт Инна Меликова поделилась советами, которые помогут начать день продуктивно.

  • Вставайте рано. Во-первых, энергии больше утром. Во-вторых, так вы расправитесь с большим количеством дел. С точки зрения физиологии, идеальное время — это 6:00–7:00. Но важно и лечь не в два ночи, в любом случае спать нужно 8–9 часов.
  • Встали — проветрите. Терапевт порекомендовала приучить себя после пробуждения открывать окно хотя бы на 10 минут, либо включите кондиционер, чтобы немного охладить воздух.
  • Сделайте зарядку. Необязательно выполнять целый комплекс упражнений, 3–4 — уже отлично, чтобы взбодриться. Но если ходите в спортзал, знайте, что утренние занятия там намного эффективнее вечерних.
  • Примите контрастный душ. Он и бодрит, и в целом для здоровья хорош: укрепляет иммунитет, закаляет, помогает улучшить состояние кожи и нормализовать работу сердца.
  • Не забывайте о завтраке. Причём полноценном. Лучше всего, чтобы в нём были белки, сложные углеводы, а не сладкое.
  • Составьте план на день. Это и продуктивность повысит, и к дисциплине приучит.
  • Пройдитесь пешком. Найдите возможность начать день с физической активности — каждый день нужно минимум 15 минут.
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