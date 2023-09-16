Врач рассказал, почему с утра болит голова
Головная боль после сна бывает от его недостатка. И от переизбытка — тоже. В таком случае дело вообще может дойти до мигрени и депрессии. Но есть и причины как попроще — например, вы спите в душной комнате, так и посерьёзнее — вплоть до гипертонии.
Подробнее рассказал врач-сомнолог, профессор, д. м. н., заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
Почему после сна болит голова
- Вам не подходит подушка или матрас: по высоте или жёсткости.
- Духота. Может быть, вы спите в комнате с плохой вентиляцией?
- Поспали лишку. Из-за переизбытка сна появляется мигрень и развивается депрессия.
- Спите мало. Из-за недостатка сна голова тоже может болеть по утрам.
- Синдром обструктивного апноэ сна: из-за остановок дыхания во сне и связанной с ними гипоксии очень часто утром болит голова.
- Патология сосудов шеи или шейного отдела позвоночника тоже может быть причиной головной боли по утрам.
- Бруксизм. Из-за него перенапрягается лицо, развивается патология височно-нижнечелюстного сустава, а в итоге и головная боль, которая часто бывает вместе с дискомфортом в ушах и зубной болью.
- Проблемы с придаточными пазухами носа, например воспаление или полипы. Отёк слизистой, пока вы спите, становится сильнее, а отток секрета, наоборот, меньше — в итоге из-за этого бывает головная боль, обычно в лобной области.
- Вы просыпаетесь из-за болевого приступа. Такую головную боль называют гипнической, или будильниковой, чаще она бывает после 50 лет, но причина неизвестна. По словам врача, эффективное средство профилактики — кофе или кофеин в таблетках перед сном.
- Артериальная гипертония. Давление может подскочить и в течение дня, и ночью, и утром. Так что, если проснётесь с тяжёлой головой, измерьте давление.
Как начать день правильно
По мнению физиологов, продуктивность человека в течение дня зависит от того, как он проснулся и провёл первый час.
Врач-терапевт Инна Меликова поделилась советами, которые помогут начать день продуктивно.
- Вставайте рано. Во-первых, энергии больше утром. Во-вторых, так вы расправитесь с большим количеством дел. С точки зрения физиологии, идеальное время — это 6:00–7:00. Но важно и лечь не в два ночи, в любом случае спать нужно 8–9 часов.
- Встали — проветрите. Терапевт порекомендовала приучить себя после пробуждения открывать окно хотя бы на 10 минут, либо включите кондиционер, чтобы немного охладить воздух.
- Сделайте зарядку. Необязательно выполнять целый комплекс упражнений, 3–4 — уже отлично, чтобы взбодриться. Но если ходите в спортзал, знайте, что утренние занятия там намного эффективнее вечерних.
- Примите контрастный душ. Он и бодрит, и в целом для здоровья хорош: укрепляет иммунитет, закаляет, помогает улучшить состояние кожи и нормализовать работу сердца.
- Не забывайте о завтраке. Причём полноценном. Лучше всего, чтобы в нём были белки, сложные углеводы, а не сладкое.
- Составьте план на день. Это и продуктивность повысит, и к дисциплине приучит.
- Пройдитесь пешком. Найдите возможность начать день с физической активности — каждый день нужно минимум 15 минут.
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