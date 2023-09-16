Врач рассказал, почему с утра болит голова

Головная боль после сна бывает от его недостатка. И от переизбытка — тоже. В таком случае дело вообще может дойти до мигрени и депрессии. Но есть и причины как попроще — например, вы спите в душной комнате, так и посерьёзнее — вплоть до гипертонии.