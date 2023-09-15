Найдена связь между объемом талии пожилых людей и их здоровьем

Группа китайских ученых из Первой народной больницы Цзюцзяна провела исследование, в ходе которого выяснилось, что существует связь между обхватом икры и талии и различными хроническими заболеваниями у пожилых людей.

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Результаты исследования были опубликованы в BMC Public Heath.

Ученые отметили, что одним из важнейших показателей здоровья человека является индекс массы тела. Тем не менее по нему нельзя сделать точный вывод о том, каков процент мышечной и жировой массы в теле.

В своем исследовании ученые ориентировались на показатели обхвата талии, икры и соотношение между ними.

В эксперименте приняли участие 4627 китайцев и китаянок старше 65 лет.

Более 52% участников были женского пола, а средний возраст всех составлял 84,7 лет. Также ученые выделили основные заболевания, обнаруженные у участников. К ним относились сердечно-сосудистые и острые респираторные заболевания, а также рак.

За три с половиной года наблюдения за участниками был зафиксирован 1671 случай летального исхода у пожилых людей.

Выяснилось, что меньшая окружность икры и большая талии характерна для одиноких китайцев и китаянок, которые не занимались спортом и ели мало овощей. Они чаще становились жертвами сердечно-сосудистых заболеваний, чем их соотечественники с маленьким обхватом талии и икры.

Также ученые поняли, что люди с большим обхватом икры и талии находились в группе риска по трем основным заболеваниям. У более стройных испытуемых риски, напротив, снижались.