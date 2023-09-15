Почему опасно чихать с открытыми глазами

Технически человек может чихнуть с открытыми глазами, но это достаточно сложно из-за спазма мышц, а также опасно для здоровья, предупредил заместитель декана Хьюстонского отделения Техасского медицинского колледжа A&M, аллерголог Дэвид Хастон. Эксперт уточнил, что, когда человек не смыкает веки, патогенные микроорганизмы и бактерии изо рта могут попасть на слизистую глаза, сообщает aif.ru. Это чревато воспалением, предупредил аллерголог.

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По его словам, именно из-за этого и существует такой рефлекс, как закрывание век во время чихания. Аллерголог подчеркнул, что это действие бессознательное и является защитным — микробы, попавшие в слизистую носа, от которых пытается избавиться организм, совершенно не нужны слизистой глаз, уточнил эксперт. Хастон также добавил, что глазные яблоки при чихании не могут выпасть — это просто миф, который далек от реальности.