Названо вещество, которое повышает выносливость

Белок содержится во всём организме — в мышцах, костях, коже, волосах и практически во всех других частях тела или тканях. Креатин – один из них. Многие спортсмены употребляют добавки с этой аминокислотой для выработки большей энергии.

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Около половины запасов креатина в организм поступает из пищи. Его источниками считаются: красное мясо, морепродукты, молоко животного происхождения. При регулярных тренировках эти продукты способствуют росту мышечной силы, уровня энергии и выносливости.

По данным экспертов, поджелудочная железа, печень и почки производят примерно 1 г креатина в день. Через рацион можно получить в среднем от 1 до 2 г, употребляя белковые продукты.

Количество аминокислоты различается в зависимости от данных человека и его целей. В среднем рекомендуемая доза – 2–5 г в день в зависимости от количества физической нагрузки и особенностей организма.

Избыток креатина может вызвать побочные эффекты: тошноту, диарею, судороги, мышечные боли.