3 привычки, которые убивают плечевой пояс: видео
Многие из нас не задумываются о том, что наши повседневные привычки могут негативно влиять на здоровье плечевого пояса. Эта часть тела выполняет очень важную функцию и тесно связана со всем позвоночником.
Первая привычка, которая негативно влияет на плечи – постоянное ношение сумки или рюкзака на одной стороне. Такое асимметричное распределение веса ведет к нарушению осанки, болям в плечах и шее. Лучше регулярно менять плечо, на котором носится сумка, или использовать рюкзак с двумя лямками.
Вторая ошибка – сутулиться во время работы за столом или компьютером. Сгорбленные плечи приводят к напряжению мышц шеи.
Третья вредная привычка – отсутствие разминки перед физической нагрузкой. Резкие движения и поднятие тяжестей без выполнения подготовительных упражнений повышают риск растяжения и травмы плеча.
Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.
Ранее мы писали о том, как избавиться от отеков с помощью одного упражнения.