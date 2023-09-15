Многие из нас не задумываются о том, что наши повседневные привычки могут негативно влиять на здоровье плечевого пояса. Эта часть тела выполняет очень важную функцию и тесно связана со всем позвоночником.

Первая привычка, которая негативно влияет на плечи – постоянное ношение сумки или рюкзака на одной стороне. Такое асимметричное распределение веса ведет к нарушению осанки, болям в плечах и шее. Лучше регулярно менять плечо, на котором носится сумка, или использовать рюкзак с двумя лямками.

Вторая ошибка – сутулиться во время работы за столом или компьютером. Сгорбленные плечи приводят к напряжению мышц шеи.

Третья вредная привычка – отсутствие разминки перед физической нагрузкой. Резкие движения и поднятие тяжестей без выполнения подготовительных упражнений повышают риск растяжения и травмы плеча.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.