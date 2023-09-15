Врач рассказал, чем опасен переизбыток соли в рационе

Доктор Утин рассказал, к чему может привести чрезмерное потребление соли. По словам кардиолога, «белая смерть» оправдывает своё название. Соль может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии желудка и остеопороза.

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По статистике, большинство россиян потребляет этой специи в несколько раз больше нормы, определённой ВОЗ: до 5 г в день.

В первую очередь из-за этой специи снижается эффективность лекарственной терапии и повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и атеросклероза. Кроме того, при проблемах с почками соль ускоряет прогрессирование нарушений. Рак желудка занимает четвёртое место в рейтинге онкологий с самым высоким процентом летальных исходов среди пациентов, и его тоже провоцирует чрезмерное количество продукта в организме.