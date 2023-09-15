Минеральную воду врачи рекомендуют пить при заболеваниях почек, желчного пузыря, эндокринных патологиях и других заболеваниях. Она богата полезными веществами — магнием, железом, фтором, кальцием и калием, которые необходимы для поддержания метаболизма. Сейчас существует много видов такой воды, но выбирать ее нужно исходя из потребностей организма.

© Unsplash

“Рамблер” разобрался, как правильно выбрать и пить минеральную воду.

Видео дня

Виды минеральной воды

Минеральной водой называется жидкость, добытая из официально зарегистрированного подземного источника с сохраненным первоначальным составом солей.

В зависимости от того, сколько химических элементов получилось растворить в воде, она называется лечебной (10-15 г солей на литр, пьется только по назначению врача). Таким напитком нельзя злоупотреблять, так как это грозит отложением солей.

Лечебно-столовые воды содержат 1-10 г солей на литр и употребляются в профилактических целей, их тоже нельзя пить постоянно.

А вот в столовой не больше 1 грамма солей на литр, поэтому ее можно использовать на ежедневной основе. Выбрать можно ту воду, которая покажется более приятной по вкусу.

Однако если минералка рассматривается в качестве поддерживающего курса при хроническом заболевании, то лучше проконсультироваться с врачом. Воды классифицируются по содержащимся в них солям:

Бикарбонатная (“Архыз). Ее рекомендуется пить людям, которые ведут активный образ жизни, а также часто страдают от циститов. Нельзя пить тем, у кого есть гастрит. Сульфатная (“Ессентуки №20”). Рекомендуется при проблемах с печенью, имеет легкий слабительный эффект. Противопоказана детям и подросткам, так как сульфаты могут мешать усвоению кальция, и затруднять процесс формирования костей. Магниевая (“Нарзан”, “Еринская”). Помогает при запорах и стрессах, не рекомендуется людям, склонным к расстройствам желудка. Фторная (“Лазаревская”, “Сочинская”). Рекомендуется беременным, а также людям с остеопорозом. Противопоказана тем, у кого дома фторированная водопроводная вода. Хлоридная (“Ессентуки №4”, “Аксу”). Регулирует работу кишечника, желчных путей и печени. Не рекомендована людям с повышенным давлением. Железистая (“Марциальная”, “Полюстровская”). Показана при малокровии, в послеоперационный период и при железодефицитной анемии. Вредна людям с язвенной болезнью. Кислая (“Шмаковская”). Рекомендована при пониженной кислотности желудочного сока и вредна при язве. Кальциевая (“Смирновская”, “Славяновская”). Рекомендуется при непереносимости лактозы для беременных, детей и подростков. При регулярном употреблении может снижать давление. Натриевая (“Смирновская”, “Нарзан”). Помогает нормализовать пищеварение. Не рекомендуется гипертоникам и людям, которые придерживаются низкосолевой или бессолевой диеты.

Такое деление довольно условно: большинство минеральных вод содержат большой набор солей и принадлежат к нескольким классам одновременно. Если выбирать между газированной и негазированной водой, то лучше отдать предпочтение второй. Добавленный газ, по мнению врачей, может помешать усвоению питательных веществ.