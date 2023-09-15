Врач предупредила об опасности купания в бассейне

Поход в бассейн может закончиться отравлением хлором, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это вещество представляет опасность для человека, так как в прошлом оно использовалось в качестве химического оружия. В частности хлор может негативно повлиять на организм, вызвав раздражение слизистой и удушье.

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Врач-кардиолог Герман Гандельман утверждает, что в первую очередь хлор поражает органы дыхания человека. Это обусловлено тем, что он стелится на поверхности воды при испарении, поэтому практически постоянно находится на уровне лица плавающего. При попадании в легкие хлор вызывает кашель и удушье. Также от паров хлора может наступить отек легких, связанный с химическим отравлением организма. Не менее опасен хлор и для глаз. По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, он раздражает роговицу глаз и может привести к помутнению зрения.

Вместе с тем использование хлора в бассейнах имеет важное значение. Иммунолог Андрей Продеус подчеркивается, что он относится к числу лучших обеззараживателей. Однако эксперт отмечает, что технический персонал бассейнов должен следить за тем, чтобы хлор выводился. Для этого в бассейне должна быть хорошая вентиляция или системы рециркуляции воды.