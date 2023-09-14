Когда есть яйца, чтобы похудеть

Яйца — один из самых полезных продуктов. Они содержат много белков и питательных веществ. Однако такое блюдо не следует есть на утро тем, кто намерен избавиться от лишнего веса. Об этом рассказал врач-нутрициолог Игорь Строков.

© Вечерняя Москва

При похудении специалист советует насытить свой рацион пищей богатой белком, поскольку это вещество стимулирует метаболизм в нашем организме и способствует наращиванию мышечной массы.

Куриные яйца полезны для здоровья, и их можно приготовить разными способами. Помимо содержания большого количества белка, употребление яиц также поможет сохранить чувство сытости в течение длительного времени, предотвратив таким образом лишнюю тягу к еде.

"Благодаря высокому содержанию белка яйца также могут быть идеальным перекусом для похудения. В зависимости от размера яйцо содержит около шести граммов белка", — рассказал Строков.

Чтобы похудеть, яйца следует есть в вечернее время. Дело в том, что белки животного происхождения, как правило, легче усваиваются, чем растительные, и поэтому их следует употреблять больше вечером, чтобы обеспечить хороший ночной сон. В это время организм тратит больше энергии для расщепления вещества, что стимулирует процесс жиросжигания, передает портал medikforum.ru.