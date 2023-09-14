От ожирения до варикоза: три офисные привычки, опасные для здоровья

Большую часть дня работающие люди проводят в стенах офисов. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие привычки на работе негативно влияют на здоровье человека.

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Быстро есть

По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, первое, что неправильно делает любой «белый воротничок», так это во всем спешит.

— Крайне не рекомендую быстро есть свой обед на ходу, пытаясь проглотить его за раз. Ученые из Японии давно установили взаимосвязь между быстрым поглощением пищи и лишним весом. Например, риск набрать лишние килограммы для мужчины, привыкшего съедать свой обед за пару минут, составляет не менее 80 процентов, если сравнивать с теми, кто трапезничает куда медленнее, — сказала спикер.

Дело в том, что сигнальная система не успевает передать в мозг информацию о наполнении желудка, следовательно, чтобы насытиться, человек съедает гораздо больше, чем нужно.

Без телефона жизни нет

Следующая дурная привычка, как ни странно, тоже связана с процессом приема пищи. Оказывается, многие офисные сотрудники пользуются во время трапезы смартфонами.

— Те, кто предпочитает пользоваться телефоном во время обеда, чаще жалуются на усталость и нежелание работать. Это тоже давно доказано с помощью научных исследований и экспериментов с участием добровольцев, — говорит специалист.

Объясняется этот феномен тем, что процесс просмотра экрана во время еды нагружает мозг, так как в него продолжает поступать информация, в результате чего теряется желание работать в полную силу в течение дня.

Отсутствие движения

Если вы в течение дня встаете с рабочего места только для того, чтобы воспользоваться уборной, и при этом 90 процентов времени проводите в положении сидя, в дальнейшем у вас может развиться варикоз.

— Кровь начинает застаиваться в венах нижних конечностей, и варикозное расширение вен вам обеспечено, — предостерегает эксперт.