Россиянам подсказали упражнение от осенней хандры

Для борьбы с осенней хандрой нужно наладить режим дня, хорошо питаться и чаще бывать на улице, рассказала терапевт Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи. Упражнение от осенней депрессии она подсказала в беседе с News.ru.

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Она предложила включить в режим дня физическую активность: растяжку, ЛФК или скандинавскую ходьбу.

«Заниматься ею могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — сказала врач, добавив, что боли в спине, остеохондроз, грыжи позвоночника не являются противопоказанием для упражнения.

Этот вид аэробной нагрузки, рассказала Кованжи, тренирует сосуды сердца и легких и может помочь в профилактике развития гипертонической и ишемической болезней. Одежда во время занятий, добавила она, должна быть теплой, свободной и непромокаемой, подошва обуви — ребристой, в холодное время года нужно надевать термобелье и шапку.

Врач посоветовала начать с пяти-восьми минут умеренной нагрузки, занимаясь ходьбой не менее трех раз в неделю.

«Палки должны доходить вам до ребер, тогда нагрузка будет распределяться равномерно. В противном случае можно усугубить проблему. Чтобы работали мышцы, нужно отталкиваться от земли, как будто едете на лыжах», — объяснила Кованжи.