Эксперты ответили на вопрос о пользе холодного душа после тренировки

Эксперты журнала Shape ответили на вопрос о пользе холодного душа после тренировки. Рекомендации приведены на сайте издания.

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Специалисты рассказали, что низкие температуры вызывают сужение сосудов, что уменьшает приток крови к коже и конечностям и, как следствие, снижает риск воспаления и избавляет от отеков мышечных волокон. Однако они отметили, что холодный душ сразу после занятия может также снизить прирост мышечной массы. Поэтому эксперты посоветовали мыться под холодной водой тем, кто работает над развитием сердечно-сосудистой системы, и отказаться от этой процедуры тем, кто стремится развить силу.

При этом специалисты добавили, что горячий душ после тренировки также может быть полезен. Высокие температуры увеличивают приток крови и повышают эффективность доставки питательных веществ и кислорода к мышцам и суставам, позволяя им активнее восстанавливаться. Кроме того, горячая вода и пар расслабляют мышцы, снимая напряжение.