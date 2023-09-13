Короткий дневной сон укрепляет здоровье мозга

Недавнее исследование ученых из Уругвая доказало пользу дневного сна для мозга.

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Специалисты из Университета республики Уругвай собрали и проанализировали данные некоторого количества людей в возрасте от 40 до 69 лет. Полученная информация позволила провести прямую связь между дневным сном и увеличением объема мозга человека. Этот показатель связан со здоровьем мозга и вероятностью развития различных нейрологических заболеваний, а также деменции.

В ходе работы ученые изучили 97 фрагментов ДНК и выявили тех участников, которые имели генетическую предрасположенность к дневному сну. Оказалось, что у них общий объем мозга больше, чем у тех, кто не предрасположен ко сну днем.

Автор исследования доктор Виктория Гарфилд отметила, что результаты работы свидетельствуют о том, что короткий дневной сон играет важнейшую роль в сохранении здоровья.