У каких людей плохо вырабатывается мелатонин

Мелатонин – гормон, который играет важную роль в регуляции сна и бодрствования у человека. Он вырабатывается в шишковидной железе (эпифизе) головного мозга и контролирует циркадные ритмы организма. Но у некоторых людей мелатонин может плохо вырабатываться, что может приводить к различным проблемам со сном и общим состоянием здоровья.

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Одной из групп людей, у которых мелатонин плохо вырабатывается, являются пожилые люди. С возрастом эпифиза начинает утрачивать свою функциональность, что приводит к снижению синтеза мелатонина. Это может приводить к нарушениям сна, бессоннице и дневной сонливости. Исследования, проведенные в Центре сна и бодрствования Университета Лейдена, показали, что у пожилых людей наблюдается снижение уровня мелатонина в крови и снижение его продукции в ночное время.

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Еще одной группой людей, у которых мелатонин может плохо вырабатываться, являются те, кто работает в ночную смену или подвержен постоянному воздействию искусственного света в ночное время. Исследования, проведенные в Университете Харварда, показали, что ночная работа и постоянное воздействие яркого света в ночное время могут нарушать естественный ритм сна и бодрствования, а также снижать выработку мелатонина. Это может приводить к нарушениям сна, проблемам с концентрацией и настроением.

Также, у некоторых людей генетически обусловлено плохое выработка мелатонина. Исследования, проведенные в Университете Йель, показали, что некоторые гены, связанные с процессом синтеза мелатонина, могут быть мутированы или иметь вариации, которые приводят к снижению его выработки. Это может быть причиной хронической бессонницы и других проблем со сном у некоторых людей.