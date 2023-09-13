Назван простой способ, помогающий начать заниматься спортом при ожирении

"Люди с избыточной массой тела и ожирением могут выполнять те же упражнения, что и люди с нормальным весом. Однако при этом необходимо учитывать особые обстоятельства, например сопутствующие заболевания, которые могут быть связаны с ожирением: ортопедический риск (например, артрит), легочная и/или сердечная патология и так далее", - отметил Кокорев.