Назван простой способ, помогающий начать заниматься спортом при ожирении
Физическая активность является эффективным способом для снижения веса, однако начать тренироваться при избыточном весе и ожирении может быть непросто.
О том, как начать заниматься спортом в этом случае, Pravda.Ru рассказал старший преподаватель кафедры физической культуры Государственного университета управления Денис Кокорев.
По его словам, самый простой способ начать - включить любую физическую активность в свой день. Например, можно подниматься по лестнице вместо лифта, гулять во время обеденного перерыва или после работы, танцевать под любимую музыку.
"Люди с избыточной массой тела и ожирением могут выполнять те же упражнения, что и люди с нормальным весом. Однако при этом необходимо учитывать особые обстоятельства, например сопутствующие заболевания, которые могут быть связаны с ожирением: ортопедический риск (например, артрит), легочная и/или сердечная патология и так далее", - отметил Кокорев.
Эксперт советуют проконсультироваться с врачом перед тем, как начать заниматься портом. Специалист поможет определить наличие сопутствующих заболеваний и назначит ту физическую нагрузку, которая будет эффективной и безопасной, заключил Кокорев.