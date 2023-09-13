Куркуму признали эффективной в лечении заболеваний желудка

Тайские ученые из Медицинского факультета Чулалонгкорнского университета признали куркуму такой же эффективной в лечении заболеваний желудка как и традиционный препарат для сокращения повышенной кислотности желудка — омепразол. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Evidence-Based Medicine.

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В ходе работы авторы изучили воздействие растительного соединения, содержащегося в куркуме, на 206 пациентах в возрасте 18-70 лет с рецидивирующим расстройством желудка (функциональной диспепсией) неизвестной причины.

Участников разделили на три группы: первой, где было 69 испытуемых, давали куркуму (две большие капсулы куркумина по 250 миллиграммов четыре раза в день) и одна капсула с плацебо; второй, где было 68 добровольцев, — омепразол (одна капсула по 20 миллиграммов день и две капсулы с плацебо четыре раза в день; третьей группе, включавшей в себя 69 пациентов, давали куркуму и омепразол.