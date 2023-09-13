Можно ли спать с собакой на одной кровати

Многие хозяева четвероногих питомцев позволяют им спать вместе с собой на одной кровати. При этом, встречается мнение, что для людей совместный сон с собакой может быть небезопасным. Что по этому поводу сегодня говорит наука?

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Традиция находиться рядом с животным в ночное время существовала ещё много тысячелетий назад. Тогда собаки-компаньоны служили и для отпугивания хищников от жилища, и в качестве грелки для хозяина. Сегодня в выполнении таких функций необходимости нет, но люди продолжают пускать питомцев на кровать. Можно ли утверждать, что в этой привычке сегодня есть больше вреда, чем пользы?

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По мнению Эсме Уиллер, эксперта по благополучию собак в RSCPA, беспокоиться тут не о чем. Есть некоторые риски с точки зрения передачи заболеваний, но, если собака так и так проживает в доме, её пребывание на постели риски не увеличивает, – передаёт the guardian .

Человеку с чутким сном собака может помешать, поскольку её режим сна отличается от человеческого. Собаки могут быть гиперактивными, внезапно вставать от каких-то звуков – и прерывать сон хозяина.

Исследования, проведённые на тему того, насколько критичны такие нарушения сна для человека, не дали однозначных результатов. Австралийские учёные выяснили, что владельцы кошек и собак реже принимают лекарства от проблем со сном по сравнению с теми, у кого у кого животных нет. Однако, в рамках исследования не учитывался вопрос – спят ли животные вместе с хозяином. Не так давно проводилось исследование, где использовались акселерометры для измерения качества сна у людей и их собак, спящих вместе. Оно показало, что наличие собаки в комнате мало влияло на сон, но животное на кровати приводило к снижению эффективности сна для владельцев.

Мнения самих владельцев также разделились: кто-то признавал, что питомец в кровати причиняет им вред, кто-то говорил о том, что животные приносят им пользу. Вероятно, правильной будет рекомендация оценить ситуацию для себя: если нет ежедневного ощущения «побочных эффектов» от совместного сна – значит, беспокоиться не нужно.