Как выявить у себя предрасположенность к алкоголизму
Необходимо собрать семейную историю и посетить нарколога. Проходить тесты на склонность к зависимому поведению в интернете бесполезно.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил кандидат медицинских наук Марат Сараев.
«Есть определённые моменты предрасположенности к тому, чтобы человек начинал злоупотребление алкоголем. Сейчас модны различные марафоны и тесты, которые находятся в интернете. Люди не хотят вставать с дивана, не хотят платить деньги и массово всё это дело проходят и находят какие-то там проблемы или не находят их и успокаиваются. Нужно обязательно однозначно идти к специалисту, в данном случае психиатру-наркологу, рассказывать ему всё, что вы знаете про свою семью и про её прошлое, что были какие-то зависимые и так далее. А специалист уже проведёт грамотную интерпретацию этих всех информационных вещей и выдаст вам, есть ли у вас предрасположенность, возьмёт анализы и так далее. Всё это в совокупности, а не только на словах и не только тесты».
Он отметил, что генетически предрасположенные к зависимостям подростки после «инициации» чаще становятся алкоголиками и могут перейти к употреблению запрещённых веществ.
«Мы проходим все этапы взросления, то есть это попадание в определённые клубы по интересам. И очень часто, к сожалению, подростки попадают в них, в эти клубы по интересам через инициацию курения табака и употребление алкоголя. Если человек, прошедший инициацию, был генетически предрасположен к тому, что у него возникнет зависимое поведение, то он им [алкоголиком — прим. ГМ] становится в конце концов и переходит в дальнейшем уже на другие виды психоактивных веществ — к сожалению, это наркотики».