Как выявить у себя предрасположенность к алкоголизму

«Есть определённые моменты предрасположенности к тому, чтобы человек начинал злоупотребление алкоголем. Сейчас модны различные марафоны и тесты, которые находятся в интернете. Люди не хотят вставать с дивана, не хотят платить деньги и массово всё это дело проходят и находят какие-то там проблемы или не находят их и успокаиваются. Нужно обязательно однозначно идти к специалисту, в данном случае психиатру-наркологу, рассказывать ему всё, что вы знаете про свою семью и про её прошлое, что были какие-то зависимые и так далее. А специалист уже проведёт грамотную интерпретацию этих всех информационных вещей и выдаст вам, есть ли у вас предрасположенность, возьмёт анализы и так далее. Всё это в совокупности, а не только на словах и не только тесты».