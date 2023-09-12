Травматолог объяснил, как правильно выбрать ортопедические стельки

— Протезный термопластик, который находится в составе стельки, нагревается с помощью специального фена и подгоняется под максимально корректное положение стопы. Затем пластик остывает и «запоминает» форму, которую придал врач. Поэтому на начальном этапе существует период адаптации к изделию, как правило, длящийся не более двух недель. То есть когда пациент начинает ходить со стелькой, стопа пытается вернуться в свое привычное положение, а супинатор слегка «напоминает» о себе, что дает сигнал мозгу ставить ногу корректно. Снижаются усталость и ноющая боль в ногах при длительных пеших прогулках, а также уменьшается нагрузка на венозную систему нижних конечностей.