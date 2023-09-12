Травматолог объяснил, как правильно выбрать ортопедические стельки

Травматолог Кучава объяснил, как правильно выбрать ортопедические стельки
Ношение ортопедических стелек является одним из главных факторов купирования болевого синдрома и усталости в ногах наряду с лечебной физкультурой, массажем и физиотерапией. О том, как сделать правильный выбор, «Вечерней Москве» рассказал травматолог-ортопед, хирург Эльдар Кучава.
Существует большое количество различных типов стелек, каждая из которых имеет свою непосредственную функцию, отметил врач:
— Например, спортивные стельки предназначены для поддержки уплощенных сводов стопы, а также для улучшения амортизационных способностей во время бега, прыжков и т. д.; каркасные (жесткие) стельки имеют функцию коррекции положения стопы, что способствует более правильному распределению нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Но главное отличие стелек заключается в индивидуальности для каждого человека.
Уже готовые стельки, стандартизированные под среднестатистическую стопу и размер, исключают индивидуальный подход, подчеркнул ортопед. Как правило, такие изделия служат для минимальной поддержки сводов стопы с начальной формой плоскостопия:
— Учитывая, что большинство людей не симметричны и имеют различия в строении скелета, эффективнее считается ортопедическая стелька, изготовленная индивидуально для каждой стопы врачом-ортопедом, с учетом особенности каждой конечности, исключительно после должного осмотра опорно-двигательного аппарата у пациента.
Индивидуальные стельки делаются с учетом корректной постановки стопы, объяснил специалист:
— Протезный термопластик, который находится в составе стельки, нагревается с помощью специального фена и подгоняется под максимально корректное положение стопы. Затем пластик остывает и «запоминает» форму, которую придал врач. Поэтому на начальном этапе существует период адаптации к изделию, как правило, длящийся не более двух недель. То есть когда пациент начинает ходить со стелькой, стопа пытается вернуться в свое привычное положение, а супинатор слегка «напоминает» о себе, что дает сигнал мозгу ставить ногу корректно. Снижаются усталость и ноющая боль в ногах при длительных пеших прогулках, а также уменьшается нагрузка на венозную систему нижних конечностей.
По мнению ортопеда, применение индивидуальных ортопедических стелек наиболее эффективно, если в дополнение к этому пациент также практикует упражнения из лечебной физкультуры (ЛФК), так как в условиях тренированности мышечной ткани стопа и весь опорно-двигательный аппарат будут должным образом противодействовать той нагрузке, которая на нас ежедневно ложится.
— Немаловажно учитывать тот факт, что даже при самой минимальной толщине стельки создается дополнительный объем в обуви, не учитываемый производителем на тот или иной размер. Именно поэтому следует избегать ношения обуви впритык, дабы избежать проблем с возникновением мозолей, вросших ногтей и деформаций пальцев, — добавил Кучава.